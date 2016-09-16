Генассамблея ООН почтила память первого президента Узбекистана

ООН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Генеральная Ассамблея ООН почтила память первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося 2 сентября на 79-м году жизни. Заседание началось с минуты молчания, после чего с трибуны ГА выступили председатель 71-й сессии Питер Томсон, генеральный секретарь организации Пан Ги Мун, пообещавший стране помощь в проведении реформ, и представители ряда государств.

Как заявил генсек ООН, одним из важнейших достижений Каримова стал его вклад в создание в 2009 году центральноазиатской зоны, свободной от ядерного оружия. Пан Ги Мун напомнил, что дважды посещал Узбекистан с официальным визитом и "ощутил теплоту народа страны". "Сегодня, спустя 25 лет после обретения независимости Узбекистана, как однажды сказал президент Каримов, интересы, права и свободы народа должны стоять во главе усилий по развитию (страны)", - сказал он. По его словам, ООН полна решимости оказать Узбекистану помощь в проведении "фундаментальных реформ, построении институтов демократии и поощрении атмосферы инклюзивности и диалога".

Дипломаты в своих выступлениях отмечали вклад Ислама Каримова в создание безъядерной зоны, а также обеспечение стабильности в регионе. Как заявил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Абдрахманов, первый президент Узбекистана был принципиальным и честным лидером, а также сторонником курса на сотрудничество с международным сообществом. В свою очередь, представитель Эстонии, выступавшая от группы восточноевропейских государств, заявила, что под руководством Каримова "Узбекистан проводил политику, которая способствовала стабильности в Центральной Азии и развитию международных отношений".

Постпред Узбекистана Музаффар Мадрахимов поблагодарил участников заседания за соболезнования и слова поддержки в "столь трудную минуту" для его соотечественников. По его словам, "народ Узбекистана понес тяжелую и невосполнимую утрату". Как заявил дипломат, за 25 лет правления страной Ислам Каримов "завоевал высочайший авторитет как выдающийся государственный деятель, разработавший и претворивший в жизнь глубоко продуманную стратегию строительства правового демократического государства с открытым гражданским обществом и рыночной экономикой".

Проведению заседания ГА, которое не транслировалось на официальном сайте ООН, попыталась помешать правозащитная организация Human Rigths Watch ("Хьюмат райтс уотч"), которая призвала делегации стран бойкотировать встречу.

Ислам Каримов, руководивший Узбекистаном на протяжении последней четверти века, скончался 2 сентября в Ташкенте на 79-м году жизни. Ранее сегодня его память почтили лидеры стран СНГ на заседании саммита Содружества. Открывая встречу в узком составе, президенты заявили о намерении принять специальное обращение к узбекскому народу в связи с кончиной их лидера.