Встреча СБ ООН по Сирии отменена по просьбе РФ и США

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ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, в ходе которой планировалось обсудить достигнутые на переговорах в Женеве российско-американские договоренности, отменена. Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве Новой Зеландии, председательствующей в СБ в сентябре.
"По запросу США и России председатель Совета Безопасности отменил совещание, запланированное на 17:30 (00:30 мск)", - сообщили в дипмиссии.
Ранее дипломатический источник в ООН сообщил ТАСС, что Россия и США проведут совместный брифинг для Совета Безопасности, чтобы рассказать о совместных договоренностях по Сирии. Принятия каких-то решений по итогам встречи не ожидалось.
Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.
В четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин высказал мнение, что договоренности между РФ и США необходимо закрепить резолюцией Совбеза. "Я думаю, что нам нужно принять ее 21 сентября", - сказал он. По его словам, резолюция "поддержит договоренности, которые были достигнуты в Женеве". По информации от дипломатов, проект документа уже подготовлен и находится на обсуждении.
Лавров и Керри в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в МИД РФ, отметили в целом удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий и высказались за придание ему постоянного характера. Российский министр высказался за предание гласности всего пакета российско-американских договоренностей, который был окончательно согласован 9 сентября 2016 года в Женеве, и за одобрение этого пакета в Совете Безопасности ООН.