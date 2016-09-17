Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Встреча СБ ООН по Сирии отменена по просьбе РФ и США

Международная панорама
17 сентября, 0:34 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ранее дипломатический источник в ООН сообщил ТАСС, что Россия и США проведут совместный брифинг для Совета Безопасности, чтобы рассказать о совместных договоренностях по Сирии
Материал из 1 страницы

ООН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Встреча Совета Безопасности ООН по Сирии, в ходе которой планировалось обсудить достигнутые на переговорах в Женеве российско-американские договоренности, отменена. Об этом сообщили в пятницу в постоянном представительстве Новой Зеландии, председательствующей в СБ в сентябре.

"По запросу США и России председатель Совета Безопасности отменил совещание, запланированное на 17:30 (00:30 мск)", - сообщили в дипмиссии.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

Ранее дипломатический источник в ООН сообщил ТАСС, что Россия и США проведут совместный брифинг для Совета Безопасности, чтобы рассказать о совместных договоренностях по Сирии. Принятия каких-то решений по итогам встречи не ожидалось.

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США Сергей Лавров и Джон Керри в ночь на 10 сентября после рекордных по продолжительности 13-часовых переговоров заявили о достижении соглашения по Сирии. Оно предусматривает восстановление режима прекращения боевых действий, размежевание оппозиции и террористов, разграничение зон ударов по террористам ВКС РФ и ВВС США.

В четверг постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин высказал мнение, что договоренности между РФ и США необходимо закрепить резолюцией Совбеза. "Я думаю, что нам нужно принять ее 21 сентября", - сказал он. По его словам, резолюция "поддержит договоренности, которые были достигнуты в Женеве". По информации от дипломатов, проект документа уже подготовлен и находится на обсуждении.

Лавров и Керри в пятницу провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в МИД РФ, отметили в целом удовлетворительное соблюдение режима прекращения боевых действий и высказались за придание ему постоянного характера. Российский министр высказался за предание гласности всего пакета российско-американских договоренностей, который был окончательно согласован 9 сентября 2016 года в Женеве, и за одобрение этого пакета в Совете Безопасности ООН.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хакеры опубликовали имена еще 11 спортсменов, принимавших допинг
2
Путин: присоединение Крыма к РФ - итог противоправных действий Киева, а не аннексия РФ
3
WADA подтвердило подлинность очередной части документов хакерской группы
4
Чуркин: встреча СБ ООН отменена из-за отказа США раскрыть соглашения по Сирии
5
СМИ: на обломках разбившегося в мае самолета EgyptAir найдены следы взрывчатки
6
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
7
Кубок мира: 184 лучших хоккеиста мира сыграют в Торонто
Темы дня
Реклама