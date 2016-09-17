Опрос: американцы больше всего боятся коррупции и кибертерроризма

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американцы больше всего боятся коррупции и кибертерроризма, а меньше всего - попасть в сети организаторов финансовой пирамиды. Об этом свидетельствуют итоги опроса 1541 совершеннолетнего гражданина США, проведенного Университетом Чэпмена (штат Калифорния). Участники опроса называли проблемы, которые вызывают у них "страх" или "сильный страх".

Коррупция оказалась на первом месте не случайно, поскольку, как отметил журнал Bloomberg Businessweek, опубликовавший результаты опроса, "75% американцев считают, что их политические партии коррумпированы".

В десятку проблем, вызывающих наибольшие опасения американцев вошли также - в порядке убывания значимости - слежка за гражданами со стороны корпораций, террористические вылазки, слежка за гражданами со стороны правительственных ведомств, биологическая война, хищение личных данных, экономический крах, отсутствие денежных средств (у каждого третьего американца нет сбережений, отметил журнал), а также мошенничество с кредитными картами.

Страх перед войной, как свидетельствуют данные опроса, стоит на 12-м месте в перечне, боязнь ядерного нападения - на 16-м месте, опасения по поводу возможности аварии на АЭС, стрех перед гражданскими беспорядками и опасения по поводу торнадо занимают, соответственно, 18,19 и 20 место в списке.

Тревога по поводу нелегальной иммиграции оказалась в списке на 24-м месте, опасения по поводу того, что роботы заменят рабочих - на 25-м, страх перед перенаселением - на 37-м.

На предпоследнем месте оказался страх перед старостью и на последнем, 50-м месте - опасения попасться в сети организаторов финансовых пирамид.