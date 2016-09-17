СМИ: армия Великобритании не может защитить страну от нападения

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ЛОНДОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Вооруженные силы Великобритании не могут защитить Соединенное Королевство от масштабного нападения и потеряли бы большую часть своих ресурсов в случае ведения боевых действий с применением обычного оружия. Об этом сообщила электронная версия газеты Financial Times, опубликовавшая письмо из служебной переписки генерала Ричарда Бэрронса, которое было адресовано министру обороны Майклу Фэллону.
Издание отмечает, что Бэрронс в апреле этого года покинул должность главы объединенного командования вооруженными силами. Высокопоставленный военный в своей служебной записке указал, что у британской армии нет военного снаряжения, чтобы воевать с профессиональными наземными силами, а ее огневая мощь существенно уступает России. По его мнению, британские системы ПВО смогут "защитить разве что Уайтхолл" (улица в центре Лондона с расположенными на ней правительственными учреждениями - прим. ТАСС). "Ни сама территория Соединенного Королевства, ни развернутые силы не могут быть защищены от согласованных действий российской авиации", - подчеркнул Бэрронс.
"Нынешняя армия привыкла действовать с безопасных баз против противников, уступающих в маневренности, у которых нет нет ни ПВО, ни современных средств артиллерии, ни возможностей ведения электронной войны, ни тем более баллистических или крылатых ракет", - констатировал британский генерал.
Бэрронс раскритиковал состояние королевских ВМС и ВВС, где корабли и самолеты находятся на вооружении без необходимых боеприпасов и средств обороны, "поскольку привыкли к зависимости от американских сил, которые защищают и поддерживают их".