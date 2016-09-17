На венесуэльском острове Маргарита появилась статуя Уго Чавеса

МЕХИКО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Статуя бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса была торжественно открыта на острове Маргарита в штате Нуэва-Эспарта, где проходит саммит Движения неприсоединения. Бронзовый монумент, который изображает политика смотрящим вверх с направленной в небо рукой, был создан венесуэльским скульптором Исраэлем Линаресом. Высота памятника без учета постамента составляет около трех метров.

"Статуя показывает на север, показывает, что империи никогда не будут доминировать над нами", - цитирует электронная версия венесуэльской газеты El Universal министра иностранных дел республики Дельси Родригес. В торжественной церемонии открытия памятника также приняли участие глава внешнеполитического ведомства Боливии Давид Чокеуанка, представители Эквадора и Кубы, члены венесуэльского парламента и губернатор штата Нуэва- Эспарта.

В июне 2011 года кубинские специалисты подтвердили наличие у Уго Чавеса раковой опухоли. В Гаване он прошел курс лучевой и химиотерапии, перенес несколько операций, однако не смог справиться с болезнью. 5 марта 2013 года Чавес умер в Каракасе. Саркофаг с его телом установлен в Музее революции.

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году 25 странами, представляет собой неформальное объединение государств, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно- политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей.