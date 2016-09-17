Оппозиция выгнала спецназ США из города на севере Сирии и обстреляла его

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Отряды вооруженной оппозиции выгнали спецназовцев США из города Эр-Раи на севере Сирии, а в окрестностях Телль- Абъяда открыли по ним огонь из стрелкового оружия, несмотря на поднятый военнослужащими в целях самоидентификации американский флаг. Об этом сообщил в пятницу целый ряд западных средств массовой информации, включая американские телекомпании ABC и СNN.

Согласно распространенной информации, которая подтверждается видеозаписями, выложенными в социальных сетях, из Эр-Раи автоколонна американских военнослужащих уходила под градом оскорблений. Боевики "умеренной" сирийской оппозиции, в частности, называли военнослужащих США "собаками" и "свиньями", требуя от них убраться восвояси. Насколько известно, спецназовцы прибыли в Эр-Раи с подачи турецких союзников, которые проводят на севере Сирии собственную военную операцию под кодовым названием "Щит Евфрата". Находящиеся в Эр-Раи формирования оппозиции входят в "Сирийскую свободную армию" (ССА), которой США оказывают военную помощь.

В Телль-Абъяде, по свидетельству СNN, которая цитирует неназванных должностных лиц в Вашингтоне, спецназовцы продолжали подвергаться обстрелу даже после того, как подняли американский флаг. Согласно сведениям ABC, военнослужащие в связи с этим инцидентом вынуждены были покинуть город.

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Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби на состоявшемся в пятницу регулярном брифинге для журналистов попытался обойти неудобные вопросы, относящиеся к произошедшему, ссылаясь на то, что он не видел записи изгнания американских спецназовцев и не в состоянии подтвердить подлинность видео. Однако закрыть на этом дискуссию ему не удалось. У Кирби, в частности, поинтересовались, не свидетельствует ли случившееся, что в Сирии на смену одним экстремистам - из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и ей подобных, могут прийти по существу другие, поддерживаемые Вашингтоном. Ведь даже из уст боевиков ССА звучали лозунги о необходимости изгнания из Сирии "крестоносцев", указали представителю внешнеполитического ведомства США.

В ответ он признал, что "такого рода риторика является неприемлемой". "И мы, безусловно, не будем мириться с подобного рода риторикой, адресованной нашим силам или кому- либо еще из участников борьбы с ДАИШ (арабское название ИГ)", - отметил Кирби. В то же время американский дипломат подчеркнул, что "мы продолжим поддерживать эти умеренные силы".