Обама выразил обеспокоенность в связи с проблемами в поставке гумпомощи в Сирию

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что официальный Дамаск "продолжает препятствовать" доставке гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома по итогам проведенного главой государства заседания Совета национальной безопасности страны.

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"Президент выразил глубокую обеспокоенность, что, несмотря на сокращения насилия по всей стране, сирийский режим (президента Башара Асада) продолжает препятствовать доставке необходимой гуманитарной помощи", - говорится в документе.

Обама также подчеркнул, что Соединенные Штаты "не перейдут к следующему шагу в соглашении с Россией", пока в течение семи дней не будет сокращаться уровень насилия и не будет обеспечен постоянный доступ жителей к гуманитарной помощи.

Во время заседания СНБ обсуждалась борьба возглавляемой США международной антитеррористической коалиции с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Белом доме подчеркнули, что армия Ирака к настоящему времени освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы ИГ. В заявлении также подчеркивается, что боевикам "в значительной степени" был "закрыт доступ к сирийской границе с Турцией и внешним миром". Обама также "поручил своей команде продолжать тесную координацию со всеми партнерами в борьбе с ИГ".

Ранее в пятницу госсекретарь Джон Керри заявил, что Вашингтон создаст центр по координации ударов с Россией только после того, как согласованные условия, перечисленные в договоре двух стран о гуманитарном доступе в Сирию, будут обеспечены. "В телефонном разговоре с Керри (глава МИД РФ Сергей) Лавров четко обозначил, что именно для того, чтобы не допускать подобных вольных, а иногда искаженных трактовок принятого документа, мы настаиваем на публикации Женевских договоренностей от 9 сентября", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отвечая на заявление госсекретаря.

Она подчеркнула, что за невыполнением договоренностей по Сирии стоит нежелание США заниматься размежеванием террористов и оппозиции. "На самом деле пробуксовка его реализации вызвана только одним фактором - неспособностью США выполнить обещанное, а именно размежевать террористов- боевиков, в том числе "Джебхат-ан-Нусру" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), от оппозиции. Мы об этом постоянно говорим и публично, и в ходе переговоров с американцами", - сказала Захарова.