Обама выразил обеспокоенность в связи с проблемами в поставке гумпомощи в Сирию

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Барак Обама выразил "глубокую обеспокоенность" в связи с тем, что официальный Дамаск "продолжает препятствовать" доставке гуманитарной помощи. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Белого дома по итогам проведенного главой государства заседания Совета национальной безопасности страны.
"Президент выразил глубокую обеспокоенность, что, несмотря на сокращения насилия по всей стране, сирийский режим (президента Башара Асада) продолжает препятствовать доставке необходимой гуманитарной помощи", - говорится в документе.
Обама также подчеркнул, что Соединенные Штаты "не перейдут к следующему шагу в соглашении с Россией", пока в течение семи дней не будет сокращаться уровень насилия и не будет обеспечен постоянный доступ жителей к гуманитарной помощи.
Во время заседания СНБ обсуждалась борьба возглавляемой США международной антитеррористической коалиции с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В Белом доме подчеркнули, что армия Ирака к настоящему времени освободила половину территорий страны, которые до последнего времени были оккупированы ИГ. В заявлении также подчеркивается, что боевикам "в значительной степени" был "закрыт доступ к сирийской границе с Турцией и внешним миром". Обама также "поручил своей команде продолжать тесную координацию со всеми партнерами в борьбе с ИГ".
Ранее в пятницу госсекретарь Джон Керри заявил, что Вашингтон создаст центр по координации ударов с Россией только после того, как согласованные условия, перечисленные в договоре двух стран о гуманитарном доступе в Сирию, будут обеспечены. "В телефонном разговоре с Керри (глава МИД РФ Сергей) Лавров четко обозначил, что именно для того, чтобы не допускать подобных вольных, а иногда искаженных трактовок принятого документа, мы настаиваем на публикации Женевских договоренностей от 9 сентября", - отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отвечая на заявление госсекретаря.
Она подчеркнула, что за невыполнением договоренностей по Сирии стоит нежелание США заниматься размежеванием террористов и оппозиции. "На самом деле пробуксовка его реализации вызвана только одним фактором - неспособностью США выполнить обещанное, а именно размежевать террористов- боевиков, в том числе "Джебхат-ан-Нусру" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), от оппозиции. Мы об этом постоянно говорим и публично, и в ходе переговоров с американцами", - сказала Захарова.