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Бывшая пленница ИГ назначена послом доброй воли ООН

Международная панорама
17 сентября, 3:31 UTC+3 ООН ООН 17, сентября. /ТАСС
23-летняя Надя Мурад Баси Тага назначена послом по защите достоинства переживших торговлю людьми от управления ООН по наркотикам и преступности
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© Александр Щербак/ТАСС, архив

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Представительница курдов-езидов Надя Мурад Баси Тага, которая была захвачена в рабство боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в 2014 году, назначена послом доброй воли ООН. Об этом сообщил журнал Time.

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По сведениям издания, 23-летняя Надя Мурад Баси Тага назначена послом по защите достоинства переживших торговлю людьми от управления ООН по наркотикам и преступности. Она стала первым человеком, пережившим рабство и назначенным на такую должность. Официальная церемония ее назначения прошла в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Представители этноконфессиональной общины езидов исповедуют одну из древнейших монотеистических религий мира - езидизм, в котором совмещаются основы христианства, иудаизма, а также элементы ислама. Регион Синджар, расположенный на границе с Сирией в 400 километрах к северо-западу от Багдада, заселен преимущественно представителями общины курдов-езидов. Город был захвачен экстремистами в августе 2014 года и освобожден курдскими вооруженными формированиями "пешмерга" только в конце 2015 года. Во время оккупации радикалы под угрозой смерти требовали от езидов принять ислам.

Почти 40 тыс. езидов бежали на территорию Иракского Курдистана, более 50 тыс. укрылись в соседней гористой местности. Боевики ИГ увели в рабство сотни женщин из общины езидов, многие из которых до сих пор остаются на оккупированных ИГ территориях.

16 июня созданная Советом ООН по правам человека независимая комиссия пришла к выводу, что ИГ виновно в совершении против членов общины езидов актов геноцида, военных преступлений и преступлений против человечности. По заключению экспертов, ИГ стремилось разрушить общину езидов посредством убийств, сексуального рабства, пыток и бесчеловечного обращения, ухудшения жизненных условий, ведущего к медленной смерти, нанесения психических травм. Удерживаемые террористами женщины подвергались сексуальному насилию, а мальчиков заставляли проходить военную подготовку и использовали в боях, тысячи езидов пропали без вести.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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