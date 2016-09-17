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США отказываются признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в Крыму

Международная панорама
17 сентября, 3:31 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Начальник пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби в очередной раз назвал полуостров "неотъемлемой частью Украины"
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© Юрий Смитюк/ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. США не признают как легитимность, так и результаты выборов в Госдуму РФ, которые пройдут на территории Крыма. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби.

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"Соединенные Штаты не признают легитимность и не признают результаты выборов в Государственную Думу РФ", которые пройдут 18 сентября на территории Крыма. В очередной раз представитель американского внешнеполитического ведомства назвал полуостров "оккупированным". "Наша позиция по Крыму ясна - полуостров остается неотъемлемой частью Украины", - говорится в заявлении.

По словам Кирби, введенные в отношении России "санкции по Крыму" не будут сняты, пока полуостров не вернется "под контроль" Украины.

"Мы также по-прежнему глубоко обеспокоены гуманитарной ситуацией в Крыму", - продолжил Кирби. В заявлении он говорил о ситуации с крымско-татарским населением, а также о "многочисленных сообщениях о пропавших без вести лицах и нарушений прав человека".

Выборы депутатов Государственной думы в Крыму пройдут впервые 18 сентября. На территории полуострова образовано четыре округа: три в Республике Крым и один в городе федерального значения Севастополь. В одномандатных округах зарегистрировано по девять кандидатов в депутаты Госдумы, это представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР, Партии роста, "Патриотов России", "Коммунистов России", "Родины" и "Зеленых".

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта того же года на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

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