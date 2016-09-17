ВВС США прекратили полеты 10 истребителей F-35 из-за дефекта

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. ВВС США временно прекратили эксплуатацию десяти F-35, самого дорогостоящего в мире истребителя пятого поколения. Это произошло через месяц после того, как они были признаны "годными к бою", сообщила телекомпания CNN.

Она приводит заявление командования ВВС, согласно которому данное решение было обусловлено выявлением дефекта. Конкретно было обнаружено, что "изоляция в системе охлаждения топливных баков расслоилась и начала крошиться". "Мы приближаемся к завершению программы оснащения, F-35 все еще дорабатывается, поэтому возникновение проблем носит ожидаемый характер", - добавили в ВВС.

Данный дефект был выявлен в 57 истребителях, из них 15 были уже поставлены на вооружение, остальные еще не сошли с конвейерной линии. Соответственно, недостатки будут устраняться по ходу завершения сборки и наладки. Из 15 самолетов F-35 десять были признаны годными к бою месяц назад. Остальные проходили испытания или применялись для тренировки.

Новый военный самолет начал поступать на вооружение морской пехоты и ВВС США в конце прошлого года. Вслед за ними свой вариант истребителя должны получить и ВМС США. В 2020 году Соединенные Штаты намерены впервые перебросить такие самолеты в Европу: местом их постоянной дислокации станет британская база Королевских ВВС Лейкенхит в графстве Саффолк.

Lockheed Martin F-35 Lightning II Семейство перспективных, малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin Aeronautics Company (Tactical Aircraft Systems).



Варианты истребителя:

F-35A - для нужд ВВС США (наземный истребитель со стандартным взлетом и посадкой);

F-35B - для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании (истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой);

F-35C - для нужд ВМС США (палубный истребитель): взлет с палубы авианосца при помощи катапульты, а посадка на палубу - с использованием аэрофинишера.



В консорциум во главе с Lockheed Martin входят также Northrop Grumman Corporation, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Allison и British Aerospace. В разработке отдельных узлов принимают участие Skunk Works в Палмдэйл (Калифорния) и Aeronautical Systems.