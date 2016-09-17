СМИ: в Нигере уничтожено 38 боевиков "Боко Харам"

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РАБАТ, 17 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Нигера уничтожили 38 боевиков радикальной группировки "Боко харам" в результате операции, проводимой на этой неделе в провинции Диффа (юго-востоке страны). Об этом сообщила газета Le Monde.
"Два солдата получили легкие ранения, 38 боевиков ликвидированы", - цитирует издание представителя министерства обороны страны Мустафу Ледру. Он добавил, что в результате операции также было захвачено "внушительное количество оружия и боеприпасов".
"Боко харам" ("Западное образование - грех" в переводе с языка хауса) - исламистская группировка, действующая на севере и северо-востоке Нигерии. Ее боевики также совершают нападения на территориях соседних стран - Нигера, Камеруна и Чада.
"Боко харам" добивается создания исламского халифата и введения норм шариата (исламского права) на всей территории Нигерии. Она выступает против западного образования, демократии и принципа разделения властей, а также против ношения западной одежды и всех других элементов "чуждой" культуры. В марте 2015 года группировка присягнула на верность террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).