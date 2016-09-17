Трамп предложил разоружить охрану Клинтон и посмотреть на последствия

НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Охрану кандидата в президенты США от Демократической партии надо разоружить, чтобы посмотреть, что произойдет с Хиллари Клинтон после этого. С таким предложением выступил в пятницу на встрече со своими сторонниками в Майами кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп.

Он убежден, что бывшая первая леди окажется в опасности, если разоружить охраняющих ее сотрудников Секретной службы США. "Я думаю, что ее телохранителям следует побросать свое оружие, им следует разоружиться, верно? Она ведь не хочет оружия. Давайте сделаем это и посмотрим, что с ней произойдет, будет опасно", - подначил Трамп.

Он неоднократно утверждал, что его соперница выступает за отмену второй поправки к Конституции США, гарантирующей американцам право носить оружие. Избирательный штаб Клинтон в ответ обвинил Трампа в "склонности к подстрекательству к насилию".

В августе на митинге в городе Уилмингтон (штат Северная Каролина) миллиардер указал, что американцы, выступающие за ношение оружия, могут остановить экс-госсекретаря Клинтон на пути в Белый дом. "Кстати, если она получит право выбирать судей (в Верховном суде, в качестве избранного президента США - прим. ТАСС), то ничего с этим не поделаешь. Хотя сторонники второй поправки, может быть, и могут (что-то сделать), я не знаю", - отметил он.

Ремарки Трампа привлекли большое внимание политических обозревателей и СМИ. Некоторые посчитали, что предприниматель таким образом угрожал экс-госсекретарю. Республиканец опроверг подобную интерпретацию своих слов.

Телекомпания СNN утверждала, что Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц государства и кандидатов в президенты, провела разъяснительную беседу с миллиардером, сделав ему внушение. "Такой встречи и такого разговора не было. Эта история выдумана из-за низкого рейтинга (телеканала)", - написал Трамп в сервисе микроблогов Twitter.

The failing @nytimes talks about anonymous sources and meetings that never happened. Their reporting is fiction. The media protects Hillary! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2016 г.