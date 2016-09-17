МИД КНДР призвал уважать интересы стран, входящих в Движение неприсоединения

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Правительство КНДР выступает за активизацию борьбы в защиту интересов стран, входящих в Движение неприсоединения (ДН). Об этом заявил министр иностранных дел Ли Ён Хо, выступая на саммите этого движения, который проходит на венесуэльском острове Маргарита. Текст его выступления распространен по каналам информационного агентства ЦТАК.

"Правительство КНДР выступает за активизацию борьбы в защиту интересов стран, входящих в ДН, и усиление роли его рабочей группы в структуре Совета Безопасности ООН", - отметил дипломат.

Ли Ён Хо также подверг критике Совбез, который, по его словам, "вводит лишенные каких-либо законных оснований санкции в отношении стран-участниц ДН, в том числе КНДР". "Игнорируя в своей деятельности принципы беспристрастности и справедливости, СБ ООН превратился в инструмент реализации своевольной политики Соединенных Штатов", - подчеркнул министр. Дипломат сообщил, что правительство КНДР неоднократно обращалось в Совбез с просьбами провести экстренное заседание в связи с проведением американо- южнокорейских маневров, однако "на них не обратили внимания".

С другой стороны Совбез, "играя на руку США, одобряет резолюции, запрещающие Пхеньяну проводить ракетно-ядерные испытания", напомнил глава внешнеполитического ведомства. На его взгляд, "именно из-за провокационной демонстрации силы США обстановка на Корейском полуострове часто грозит выйти из-под контроля, а КНДР вынуждена укреплять свой ядерный потенциал, чтобы противодействовать американским угрозам".

9 сентября КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" ВС страны. После этого два стратегических бомбардировщика США пролетели над территорией Республики Корея в знак солидарности с союзником. В КНДР назвали эту военную акцию "грубейшей провокацией".

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году 25 странами, является неформальным объединением государств, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 стран и 17 государств-наблюдателей.