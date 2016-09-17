В КНДР проходят митинги в поддержку проведенного в стране ядерного теста

ПХЕНЬЯН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Митинги в поддержку проведенного 9 сентября подземного ядерного испытания продолжаются во всех регионах КНДР. Как сообщила газета "Нодон синмун", в пятницу такие многотысячные мероприятия состоялись в провинциях Хванхэ- Пукто, Хванхэ-Намдо, Чагандо, Канвандо, в городе Расон.

На митингах вначале оглашают заявление национального Института ядерных вооружений об успешном осуществлении этого теста, свидетельствующее о способности КНДР "производить компактные, легкие и диверсифицированные ядерные боеголовки". Затем выступают партийные и военные деятели, представители общественных и молодежных организаций, рабочих коллективов, призывающие еще теснее сплотиться вокруг лидера КНДР Ким Чен Ына и одержать окончательную победу над американскими империалистами.

Центральный митинг с участием более 100 тысяч человек прошел 13 сентября на площади имени Ким Ир Сена в Пхеньяне. Премьер-министр Пак Бон Дю поздравил с достигнутым успехом ученых и технологов Института ядерных вооружений, создавших новую мощную ядерную боеголовку. Глава правительства заявил о готовности народа и армии страны противостоять любым санкциям "враждебных Пхеньяну сил во главе с США".

В прозвучавших на площади выступлениях подчеркивалось, что ядерный тест продемонстрировал всему миру "мощь сонгунской Кореи (приоритет армии во всех сферах - прим. корр.), способной нанести беспощадный ответный удар в случае проявления малейших признаков агрессии со стороны ее противников".

КНДР 9 сентября провела пятое ядерное испытание. Оно было приурочено к 68-й годовщине основания страны. Как заявили в Пхеньяне, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. До этого Северная Корея осуществила четыре ядерных теста: в 2006, 2009, 2013 и в январе 2016 года.

Совет Безопасности ООН осудил ядерное испытание, проведенное КНДР, и начал работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать принятие дополнительных мер воздействия на Пхеньян. В Совбезе считают, что своими действиями северокорейское руководство грубо нарушило пять его резолюций, которые запрещают стране разработку ядерного оружия и средств его доставки. В КНДР не признают резолюции и заявления СБ ООН, которые касаются ее ракетно-ядерной программы, ссылаясь на то, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за агрессивной политики США.