Премьер Японии пообещал сделать все возможное для решения проблемы похищенных КНДР граждан

ТОКИО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Премьер- министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все возможные усилия для решения проблемы японских граждан, похищенных разведкой КНДР. Об этом заявил сам глава японского правительства.

"Для нас это первоочередная проблема, и я приложу все усилия для ее решения", - подчеркнул он на встрече с семьями похищенных граждан страны. В ответ они выразили надежду, что этот сложный вопрос не будет задвигаться японским правительством на задний план.

Проблема похищенных граждан

Вопрос японских граждан, похищенных разведкой КНДР в 1970-е годы, является одним из самых болезненных в отношениях между двумя странами, которые не поддерживают официальных дипломатических связей.

В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан - для этого была создана специальная комиссия.

Однако, диалог по этой проблеме зашел в тупик после очередного обострения отношений между Японией и КНДР, который произошел в начале этого года. В ответ на ядерное испытание Севера Япония ввела пакет новых односторонних санкций в отношении Пхеньяна. КНДР, в свою очередь, распустила комиссии, призванную расследовать дела похищенных японских граждан. Таким образом ситуация осталась в подвешенном состоянии - несмотря на достигнутый, как казалось, в 2014 году прорыв, все усилия японского правительства по этому направлению сошли на нет.

Пятое ядерное испытание КНДР

Очередной виток обострения ситуации на Корейском полуострове произошел 9 сентября, когда КНДР провела пятое ядерное испытание. По заявлению Пхеньяна, оно "подтвердило, что ядерная боеголовка может быть установлена на баллистических ракетах" вооруженных сил страны. По данным Министерства национальной обороны Республики Корея, это самое мощное устройство, испытанное в КНДР. До этого Пхеньян провел четыре ядерных испытания: в 2006, 2009, 2013 годах и в январе 2016 года.

9 сентября Совет Безопасности ООН провел экстренную встречу, по итогам которой его члены объявили о том, что немедленно начнут работу над новой резолюцией, которая будет предусматривать "подходящие меры" в отношении Пхеньяна в ответ на очередное ядерное испытание. Япония уже неоднократно призывала к ужесточению санкционного режима против Севера и выражала надежду, что "Россия и Китай, как государства имеющие влияние на Северную Корею" будут способствовать принятию новой жесткой резолюции Совета Безопасности ООН.