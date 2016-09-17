ЮАР призвала Движение неприсоединения добиваться реформы ООН и МВФ

ПРЕТОРИЯ, 17 сентября. /Корр. ТАСС Александр Нечаев/. Глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане призвала проходящий в Венесуэле саммит Движения неприсоединения объединить усилия по реформе ООН и Международного валютного фонда (МВФ).

"Министр повторила позицию ЮАР, призывающую к реформе глобальных политических и финансовых институтов, поскольку их недемократический характер увековечивает неравенство и нарушает принцип суверенитета наций. Солидарность стран остается единственным способом противостояния этому дисбалансу", - говорится в заявлении МИД страны.

ЮАР считает, что в СБ ООН должны быть представлены две страны Африки в качестве постоянных членов. Представительство континента в МВФ также следует увеличить.

Нкоана-Машабане выступила в поддержку Палестины и Западной Сахары в борьбе за свободу и независимость. Она напомнила высказывание первого чернокожего президента ЮАР Нельсона Манделы, который сказал, что "Южная Африка не будет свободной, пока не свободна Палестина". "Нельзя не замечать незаконную поселенческую деятельность и ежедневные нарушения прав палестинцев", - подчеркнула она.

Проблемы добивающейся независимости от Марокко Западной Сахары остаются неразрешенными. "Стремление к самоопределению является неотъемлемым и разумным правом", - сказала глава МИД ЮАР.

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году 25 странами, является неформальным объединением государств, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно-политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 стран и 17 государств-наблюдателей.