Канадские военные пригласили на учения гражданских специалистов

ОТТАВА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Вооруженные силы (ВС) Канады проведут совместные учения с гражданскими служащими высокого ранга и представителями бизнес-сообщества страны. Об этом говорится в сообщении канадского министерства обороны, которое поступило в пятницу в представительство ТАСС.

В маневрах Collaborative Spirit, которые пройдут на военной базе 4-й Канадской дивизии в Петававе (провинция Онтарио) с 20 по 23 сентября, примут участие около 250 гражданских. "Это представители старшего звена канадских правительственных ведомств, лидеры бизнес-сообщества страны, а также ряд известных и влиятельных канадцев", - уточнили в ведомстве.

"Эти учения позволят гражданским лидерам глубже осознать возможности канадской армии", - пояснили здесь. В ходе маневров военные продемонстрируют гостям оснащение дивизии, а также покажут свои навыки, которые "могут применяться, как внутри страны, так за рубежом". Кроме того, специалисты с "гражданки" смогут напрямую пообщаться с солдатами и командирами дивизии, а также непосредственно поучаствовать в запланированных маневрах.

"Эти учения - идеальная платформа для демонстрации наших возможностей канадцам, чтобы они знали, что их ВС сильны и всегда находятся на боевом посту", - заявил командующий 4-й Канадской дивизией, генерал Стивен Кэдден.