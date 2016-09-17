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Киргизия и Таджикистан намерены завершить процесс демаркации и делимитации госграницы

Международная панорама
17 сентября, 9:46 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет около 970 километров, причем примерно половина ее участков остается несогласованной
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БИШКЕК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Киргизия и Таджикистан в ближайшее время продолжат работу по определению линии государственной границы между двумя странами. Об этом было заявлено на состоявшейся в субботу в Бишкеке встрече вице-премьера киргизского кабмина Жениша Разакова с заместителем премьер-министра Таджикистана Азимом Иброхимом, сообщила пресс-служба правительства Киргизии.

По ее информации, Иброхим прибыл в Бишкек в составе таджикской делегации для участия в заседании Совета глав государств - участников СНГ, которое состоялось 16 сентября. Во время встречи Разакова с коллегой из Таджикистана обсуждались вопросы активизации двухстороннего сотрудничества, в частности "развития торгово-экономических связей", а также "делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы".

"Вице-премьеры отметили, что между странами имеется общее понимание и желание во благо дальнейшего укрепления двусторонних отношений решить вопросы делимитации и демаркации государственной границы", - говорится в сообщении. При этом киргизская сторона выступила с инициативой провести по этим вопросам серию совместных мероприятий в Бишкеке и Душанбе.

Протяженность границы Киргизии и Таджикистана составляет около 970 километров, причем примерно половина ее участков остается несогласованной. Стороны никак не могут прийти к единому мнению по спорным территориям, поскольку опираются на противоречащие друг другу документы советских времен, в которых указана линия границы.

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