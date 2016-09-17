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Гройсман назвал главными врагами Украины популизм и коррупцию

Международная панорама
17 сентября, 10:36 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, сентября. /ТАСС
Также премьер-министр страны считает проблемой институциональную слабость
Материал из 1 страницы
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

© Максим Никитин/ТАСС

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Главными врагами Украины являются популизм и коррупция.

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Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"У нас есть несколько серьезных небезопасных врагов - это популизм и коррупция. Популисты являются не меньшим злом, чем танки и коррупция",- отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам, одной из главных проблем в стране следует считать институциональную слабость. Однако в этом направлении, как утверждает глава правительства, "определенный прогресс состоялся".

"Мы провели успешную реформу децентрализации власти, и эта реформа происходит, но мы имеем на сегодня слабый суд и другие вызовы, которые требуют решения", - подчеркнул он.

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Гройсман, Владимир Борисович
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