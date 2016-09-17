Гройсман назвал главными врагами Украины популизм и коррупцию

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Главными врагами Украины являются популизм и коррупция.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Об этом в субботу заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

"У нас есть несколько серьезных небезопасных врагов - это популизм и коррупция. Популисты являются не меньшим злом, чем танки и коррупция",- отметил Гройсман.

Кроме того, по его словам, одной из главных проблем в стране следует считать институциональную слабость. Однако в этом направлении, как утверждает глава правительства, "определенный прогресс состоялся".

"Мы провели успешную реформу децентрализации власти, и эта реформа происходит, но мы имеем на сегодня слабый суд и другие вызовы, которые требуют решения", - подчеркнул он.