Премьер Украины: правоохранители будут охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет охранять избирательный процесс РФ 18 сентября.
"Охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме", - отметил он, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.
При этом нападение радикалов на российское посольство в ночь на субботу он назвал "неприятным хулиганством". "Столица Украины должна быть примером подражания. Это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев", - отметил он.
В ночь с пятницы на субботу около 20 радикалов напали на посольство Российской Федерации в Киеве, забросав территорию дымовыми шашками.
"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ в Киеве, добавив, что, по счастливой случайности, возгорания не произошло.
Согласно последим данным, по факту нападения проводится проверка, однако задержанных пока нет.
Ранее украинская сторона заявила о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября.
Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях.
Песков отметил, что голосование будет организовано в самих дипломатических учреждениях, так как там работают российские граждане и украинские власти не могут этого запретить.
Украина: хроника евразийского раскола. Спецпроект ТАСС