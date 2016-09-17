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Премьер Украины: правоохранители будут охранять посольство РФ 18 сентября в штатном режиме

Международная панорама
17 сентября, 10:48 UTC+3
В ночь на 17 сентября в Киеве было совершено нападение на российскую дипмиссию
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Здание посольства РФ в Киеве

Здание посольства РФ в Киеве

© Артем Геодакян/ТАСС

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев не будет охранять избирательный процесс РФ 18 сентября.

"Охранная система будет выполнять свое задание в рабочем режиме", - отметил он, выступая на 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в Киеве.

При этом нападение радикалов на российское посольство в ночь на субботу он назвал "неприятным хулиганством". "Столица Украины должна быть примером подражания. Это очень мелкий конфликт, который вообще не требует комментариев", - отметил он.

Нападение на российское посольство в ночь на 17 сентября

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В ночь с пятницы на субботу около 20 радикалов напали на посольство Российской Федерации в Киеве, забросав территорию дымовыми шашками.

"В районе часа ночи неизвестные бросили на территорию посольства дымовую шашку и обстреляли здание при помощи салютной установки. Выстрелы были направлены непосредственно на здание дипмиссии", - сообщили в посольстве РФ в Киеве, добавив, что, по счастливой случайности, возгорания не произошло.

Согласно последим данным, по факту нападения проводится проверка, однако задержанных пока нет.

Киев не гарантирует безопасность дипмиссий

Ранее украинская сторона заявила о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений в связи с проведением выборов в Госдуму 18 сентября.

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Комментируя это, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Песков отметил, что голосование будет организовано в самих дипломатических учреждениях, так как там работают российские граждане и украинские власти не могут этого запретить.

Украина: хроника евразийского раскола. Спецпроект ТАСС

Как испортились отношения России и Украины?
  • 21 ноября 2013 г., за неделю до ожидавшегося на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе подписания соглашения об ассоциации Украины с ЕС, украинское правительство выступило с заявлением о "приостановлении процесса подготовки" к заключению соглашения с Евросоюзом. На этот шаг правительство Николая Азарова пошло, как говорится в документе, с целью более детального изучения тех мероприятий, которые необходимо осуществить "для восстановления потерянных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений с Российской Федерацией и другими государствами - членами СНГ, формирования независимого уровня внутреннего рынка, который обеспечивал бы паритетные отношения между Украиной и государствами ЕС".
  • В ответ при поддержке оппозиции в центре Киева вспыхнули массовые беспорядки, получившие название "евромайдан" и страна вступила в полосу глубокого политического и экономического кризиса.
  • В ходе почти трехмесячного жесткого противостояния в период до конца февраля 2014 г. погибли более ста человек, правительство Николая Азарова ушло в отставку, тогдашний президент Виктор Янукович покинул территорию страны, а власть взяли оппозиционные фракции в Верховной раде, несмотря на то, что лидеры оппозиции 21 февраля подписали с Януковичем соглашение о путях урегулирования кризиса.
  • После событий "евромайдана" и госпереворота в феврале 2014 г. новая власть на Украине заняла резкую антироссийскую позицию.

Полный текст - в материале ТАСС

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