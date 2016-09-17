Ведущий ток-шоу в США надел медицинскую маску во время интервью с Клинтон

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Ведущий ток-шоу Tonight Show, комический актер Джимми Фэллон встретил в медицинской маске кандидата на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон, которая выходила из-за кулис. Об этом сообщил в пятницу телеканал ABC.

Как только экс-госсекретарь, у которой была диагностирована пневмония, взошла на сцену, комик тут же надел медицинскую маску и поставил на стол большой флакон с антибактериальным гелем для рук. Клинтон, которой явно понравилась шутка, поприветствовала телеведущего, дав ему "пять".

Как отмечает телеканал, Фэллон задал бывшей первой леди вопрос о том, как ей удается находить баланс между серьезными задачами президентской кампании и дружелюбным, позитивным отношением к избирателям на предвыборных мероприятиях. "Это особенно трудно для женщин, - ответила политик. - Необходимо постоянно выбирать сбалансированное решение - сохранять активность, демонстрировать позитивный настрой, но в то же время серьезно относиться к важнейшим вещам".

В пример Клинтон привела участие в недавнем телешоу, где она отвечала на вопросы ветеранов США. Тогда Республиканская партия раскритиковала ее за слишком серьезное выражение лица во время выступления. "Хорошо, но как можно говорить об ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство") с широкой улыбкой. Это варварская, злодейская группировка, которую мы должны победить и стереть с лица земли", - отметила она. Фэллон также обсудил с Клинтон состояние ее здоровья. Полностью телешоу будет показано в понедельник.

В воскресенье во время церемонии памяти жертв терактов, произошедших 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, 68-летняя Клинтон почувствовала себя плохо. Предвыборный штаб сообщил, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония, в результате запланированные поездки с ее участием были отменены. После трехдневного курса лечения она возобновила участие в предвыборных мероприятиях.

В четверг гостем Фэллона стал соперник экс- госсекретаря, миллиардер Дональд Трамп. И в этот раз произошел курьезный случай. Комик попросил кандидата сделать "какую-нибудь глупость", пока тот еще не стал президентом страны. После уточняющего вопроса политика актер попросил разрешить ему растрепать волосы кандидата. Немного растерявшись, Трамп согласился. Под одобрительные возгласы и аплодисменты Фэллон взъерошил волосы республиканца, а затем и свои "за компанию". Таким образом телеведущий показал, что Трамп не носит парик, как о том утверждали его критики.