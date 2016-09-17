Следователи получили доступ к документам СМИ по делу Шеремета

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева предоставил следователям временный доступ к отчетам издания "Украинская правда" по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
"Предоставить временный доступ к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, а именно: информацию в электронном и печатном виде и копий документов по представлению отчетов о страховании и уплате обязательных платежей в период с 27.07.2001 по настоящее время", - отмечается в постановлении.
Также следователям открыт доступ к документации украинского "17 канала", который первым снял видео с места гибели журналиста.
Шеремет погиб утром 20 июля в Киеве. В машине, в которой он ехал на утренний эфир на радио, сработало взрывное устройство. Транспортное средство принадлежало руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, однако в то утро ее в автомобиле не было.
Ранее суд уже предоставил следователям доступ к банковской ячейке Шеремета и разрешил вскрыть его банковский сейф в киевском отделении Сбербанка.
Профессиональное, личное и политическое: версии гибели Павла Шеремета