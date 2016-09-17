США считают необходимым сбалансированный подход в отношениях с РФ

ОСЛО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Соединенные Штаты считают необходимым придерживаться сбалансированного подхода в отношениях с Россией и сочетать сдерживание с диалогом. Об этом в опубликованном в субботу интервью норвежской газете Verdens Gang заявил глава министерства обороны США Эштон Картер, на прошлой неделе посетивший скандинавское королевство.

"Мы верим и в то, и в другое (сдерживание и диалог), - ответил Картер на вопрос журналиста. - В сильный сбалансированный подход. Под силой США имеют в виду поддержание инвестиций в нашу собственную оборону, адаптацию американских сил (к новым угрозам) и продолжение совместной с нашими союзниками работы по сдерживанию России. Сбалансированность подразумевает, что двери остаются открыты на случай, если Россия решит изменить свой подход и использовать свое влияние в мире в целях сотрудничества".

Вместе с тем Картер подчеркнул, что не ожидает перемен во внешней политике России в ближайшем будущем.

"Угроза очень серьезна, поскольку Россия обладает мощным военным потенциалом. Мы не возражаем против этого. У больших обладающих влиянием стран, таких как Россия, должна быть адекватная оборона, как и у других", - добавил глава Пентагона. По его версии, "иногда Россия поступает так, как будто ее цель - лишь воспрепятствовать воле международного сообщества, показать свое влияние, а не внести позитивный вклад".

Картер также заявил, что Норвегия может рассчитывать на помощь со стороны США и НАТО в случае, если на нее будет совершено нападение, даже если речь будет идти о гибридной угрозе. "Соединенные Штаты, и, я уверен, НАТО понимают, что какие бы формы ни принимала агрессия, мы должны будем противостоять ей как союзники, как альянс", - отметил он.