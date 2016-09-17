Reuters: боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу в Сомали

РАБАТ, 17 сентября. /ТАСС/. Боевики "Аш-Шабаб" напали на военную базу Вооруженных сил Сомали на границе с Кенией, не менее семи военнослужащих погибли. Об этом в субботу сообщило агентство Reuters.

"Мы потеряли семь военнослужащих, а также два транспортных средства ", - заявил агентству представитель ВС Сомали. Он отметил, что атака произошла в пятницу вечером, перед нападением боевики "Аш-Шабаб" перерезали коммуникации военной базы.

Конфликт в Сомали продолжается с начала 90-х годов. Правительственные войска при поддержке сил Африканского союза в Сомали (22 тыс. солдат) противостоят боевикам "Аш-Шабаб".

"Аш-Шабаб" - исламистская группировка, образованная в 2004 году на территории Сомали. С 2008 года ее боевики совершают регулярные террористические атаки с использованием смертников, а также начиненных взрывчаткой автомашин.