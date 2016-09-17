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Пять человек пострадали при пожаре в центре для беженцев на юге Германии

Международная панорама
17 сентября, 13:24 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 17, сентября. /ТАСС
По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог
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БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Пять человек пострадали при пожаре в центре для беженцев в южном немецком городе Эрбах (федеральная земля Баден-Вюртемберг).

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По предварительной версии следствия, причиной возгорания стал поджог, сообщает агентство DPA.

"Огонь начал распространяться из двух очагов в коридоре здания", - сообщил агентству представитель полиции. Он отметил, что из горящего здания были спасены 26 человек. На месте ЧП работают следователи.

Мэр городка Эрбах заявил, что в городе не проходили масштабные протесты против беженцев и жители не относятся негативно к приезжим. В здании, где произошел пожар, находились также бездомные.

В среду вечером в городе Баутцен в федеральной земле Саксония произошли столкновения между подростками-беженцами и местными жителями. На место ЧП прибыли примерно 100 сотрудников правоохранительных органов. После того как стражи порядка потребовали от собравшихся покинуть площадь, беженцы начали бросать в них палки и бутылки.

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