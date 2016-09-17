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AP: боевики "Абу Сайяф" освободили норвежского заложника на Филиппинах

Международная панорама
17 сентября, 14:08 UTC+3 СИНГАПУР СИНГАПУР 17, сентября. /ТАСС
Двое канадцев - Джон Ридсдел и Роберт Холл, - норвежец Кьяртан Секкингстад и филиппинка Тесс Флор были похищены боевиками группировки "Абу Сайяф" 21 сентября 2015 года
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СИНГАПУР, 17 сентября. /ТАСС/. Боевики группировки "Абу Сайяф" освободили норвежца Кьяртана Секкингстада, взятого ранее в заложники на Филиппинах вместе с двумя гражданами Канады и филиппинкой. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление филиппинских военных.

Смотрите также
Террористическая организация "Исламское государство". Досье

Двое канадцев - Джон Ридсдел и Роберт Холл, - норвежец Секкингстад и филиппинка Тесс Флор были похищены боевиками группировки "Абу Сайяф" 21 сентября 2015 года с территории курортного комплекса для иностранных яхтсменов на южном филиппинском острове Минданао. 15 апреля похитители опубликовали видеозапись, на которой Ридсдел и Холл попросили канадское правительство заплатить за каждого из них выкуп в $6,3 млн. Террористы впоследствии убили Ридсдела и Холла.

Группировка "Абу Сайяф" была образована в 1991 году с целью создания халифата на юге Филиппин, а также на других территориях Юго-Восточной Азии. В последние месяцы армия Филиппин проводит военные операции против этой группировки. Ранее члены "Абу Сайяф" присягнули на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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