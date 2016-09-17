В Донбассе состоялся обмен пленными между ополченцами и силовиками по формуле "2 на 4"

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ЛУГАНСК, 17 сентября. /ТАСС/. Обмен пленными между украинскими силовиками и ополченцами в Донбассе состоялся в субботу на мосту у подконтрольного Киеву населенного пункта Счастье. Об этом сообщает агентство Луганскинформцентр.
"Украинская сторона освободила четырех мирных жителей Донбасса, получив двух человек, подозревавшихся правоохранительными органами ЛНР и ДНР (провозглашенных Луганской и Донецкой народных республих) в причастности к диверсионно-террористической деятельности", - отмечается в сообщении.
12 февраля 2015 года контактной группой был подписан комплекс мер по реализации минских соглашений, один из пунктов которого обязывает стороны освободить пленных по формуле "всех на всех". Документ также обязывает провести помилование и амнистию для всех участников событий в Донбассе ("путем введения в силу закона, запрещающего преследование и наказание лиц в связи с событиями, имевшими место в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины").
По данным омбудсмена ДНР, в местах лишения свободы украинской стороной удерживаются 966 человек. В свою очередь представитель Киева в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко утверждает, что в плену в Донбассе остаются 107 человек.