Около 50 тыс. немцев протестуют в Германии против соглашений по торговле с США и Канадой

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Около 50 тысяч немцев вышли сегодня на улицы крупных городов ФРГ на акции протеста против заключения соглашений о свободной торговле с США и Канадой. Крупнейшие демонстрации проходят в Берлине, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Изначально организаторы из 26 общественных объединений планировали вывести на улицы более 100 тыс. человек, однако из-за пришедших в Германию дождей многие остались дома.

По данным полиции, к началу шествия в Берлине собралось около 30 тыс. человек, в Кельне - 10 тыс., а в Гамбурге и Франкфурте - примерно по 5 тыс. противников соглашения о трансатлантической зоне свободной торговли между США и ЕС и договора о всеобъемлющей зоне свободной торговли между ЕС и Канадой.

Инициаторы акции опасаются, что эти договоренности могут подорвать высокие экологические и социальные стандарты ФРГ и ограничить экономическую самостоятельность европейских стран. Партия "зеленых", последовательно выступающая против торговых соглашений с заокеанскими партнерами, обещала в субботу вынести вопрос о заключении договора с Канадой на голосование германского парламента, тем самым затормозив его принятие.

Соответствующий вопрос Бундестаг может включить в повестку своего заседания уже 22 сентября, сообщает газета Handelsblatt. Процесс заключения соглашения с США и договора с Канадой "нужно остановить", заявил глава фракции "зеленых" Антон Хофрайтер, выступая сегодня на демонстрации в Берлине. По его словам, "они не имеют ничего общего со свободной торговлей".