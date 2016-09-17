В Лейпциге подожгли авто лидера правой партии "Альтернатива для Германии"

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Неизвестные подожгли автомобиль лидера правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Фрауке Петри в ночь на субботу в немецком городе Лейпциге. Об этом сообщает газета Welt.

По данным издания, полиция проводит расследование инцидента. Сама Петри на своей странице в социальной сети Facebook заявила, что "политические разборки между оппонентами в Германии принимают все более насильственный характер". "Поскольку из-за нехватки политических аргументов они не могут разобраться с противниками, в ход идут более суровые меры. Но мы не дадим себя запугать", - добавила она.