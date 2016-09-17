В Австрии проходят массовые демонстрации против торговых соглашений с США и Канадой

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ВЕНА, 17 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Несколько тысяч человек принимают участие в массовых акциях протеста в Австрии против подписания Евросоюзом соглашений TTIP (о создании Трансатлантической зоны свободной торговли между США и ЕС) и аналогичного ему соглашения с Канадой CETA (Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Митинги в крупнейших австрийских городах - Вена, Грац, Линц, Зальцбург, Инсбрук - организованы многочисленными профсоюзами, неправительственными организациями и инициативными группами.
В Вене организаторы протестных выступлений ожидают, что к концу дня к митингу присоединятся порядка 25 тыс. человек. Движение автотранспорта в центре австрийской столицы уже парализовано. Колонны демонстрантов двигаются по Рингштрассе (Кольцевая улица) от Карлсплац до здания парламента. Подвела участников акции протеста только ветреная и пасмурная погода.
Митингующие заявляют, что оба соглашения больно ударят по австрийской социальной системе, стандарты которой могут значительно снизиться. Это также может сказаться и на уровне жизни населения в целом.
Ранее кандидаты в президенты Австрии от Австрийской партии свободы Норберт Хофер и экс-лидер "зеленых" Александер Ван дер Беллен выступили в поддержку требований демонстрантов прекратить переговоры о заключении невыгодных для ЕС соглашений. Они уверены, что таким образом можно дать четкий сигнал, что есть недовольные.
Согласно последним опросам общественного мнения, большая часть населения Австрии выступает против соглашений о ЗСТ с США и Канадой, поэтому они хотят организовать широкий общественный диалог по этой спорному вопросу. Ранее власти страны заявили о необходимости приостановки переговоров по TTIP и CETA, положения которых требуют доработки.