Меркель рассчитывает на скорое продвижение в реализации "Минска-2"

БЕРЛИН, 17 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель после телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко выразила надежду на то, что в ближайшие недели удастся продвинуться в реализации минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе.

Об этом сообщила в Берлине заместитель официального представителя правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"На фоне улучшения ситуации с безопасностью на востоке страны обсуждались дальнейшие шаги по выполнению минских договоренностей, - сказала она. - Канцлер выразила уверенность в том, что предстоящие недели нужно использовать для того, чтобы сделать решающий шаг вперед".

Как добавила представитель германского кабинета министров, Меркель в разговоре с Порошенко также отметила важность того, чтобы "все стороны продемонстрировали политическую волю к достижению договоренностей".

Как заявил по итогам поездки на Украину министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, есть надежды на то, что на следующей неделе Контактная группа в Минске сможет окончательно согласовать договоренности о разведении сторон конфликта в Донбассе.