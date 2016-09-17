Климкин подчеркнул важность поддержания правопорядка у посольства РФ

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что пока не получал ноту протеста от российского МИД о нападении радикалов на посольство РФ в Киеве минувшей ночью, однако подчеркнул необходимость соблюдения порядка у здания дипломатического представительства.

"Поддержание порядка у здания диппредставительства является очень важным", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о ситуации у посольства.

При этом он назвал проведение выборов на территории Крыма "провокацией" со стороны РФ.

В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ, забросав его территорию дымовыми шашками. Как сообщили в диппредставительстве, нападавшие также "обстреляли" здание из салютной установки. Собеседник агентства добавил, что по счастливой случайности возгорания не произошло.