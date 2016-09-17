Консульство РФ в Харькове 18 сентября будут охранять 700 силовиков

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КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Консульство Российской Федерации в Харькове в день выборов в Госдуму будут охранять 500 полицейских и 200 бойцов Национальной гвардии. Об этом сообщили в Национальной полиции Харьковской области.
"Охрану порядка будут обеспечивать 500 сотрудников Главного управления Нацполиции в Харьковской области и 200 военнослужащих Нацгвардии", - проинформировали в полиции, имея в виду диппредставительство РФ в Харькове.
В преддверии выборов Киев заявил о невозможности проведения выборов на территории российских дипредставительств, поставив под вопрос волеизъявление порядка 80 тысяч российских избирателей, которые находятся на Украине. Условием для проведения голосования Киев обозначил отказ от проведения выборов в Крыму и Севастополе и исключение из федеральных списков кандидатов в депутаты, выдвинутых российскими политическими партиями в региональных группах, которые охватывают Крым и Севастополь.
В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона не готова воспринимать какие-либо требования, выдвинутые Украиной. Позже председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что все желающие проголосовать на выборах в Госдуму граждане РФ, находящиеся на территории Украины, смогут это сделать на территории дипредставительств РФ.
В связи с возникшим конфликтом украинская сторона заявила о невозможности гарантировать безопасность дипломатических учреждений России. Комментируя это, Песков подчеркнул, что Украина обязана это сделать согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях и общепринятой международной избирательной практике.
Однако Киев проигнорировал этот призыв. В ночь на 17 сентября около 20 радикалов напали на посольство РФ, забросав его территорию дымовыми шашками. Как сообщили в дипредставительстве, нападавшие также "обстреляли" здание из салютной установки. Собеседник агентства добавил, что правоохранители не задержали нападавших. В связи с этим посольство РФ в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием расследовать ночное нападение радикалов на здание дипмиссии.
Позднее глава МИД Украины Павел Климкин признал необходимость поддержания порядка у зданий дипломатических представительств РФ. В Нацполиции Киева добавили, что будут обеспечивать охрану гражданского порядка на прилегающих к учреждениям территориях, но сам процесс выборов охранять не будут.