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Иран передал председательство в Движении неприсоединения Венесуэле

Международная панорама
17 сентября, 20:38 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
Председательство в международной организации передается на три года
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МЕХИКО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председательство в Движении неприсоединения (ДН) до 2019 года перешло к Венесуэле. Эстафету президент южноамериканской страны Николас Мадуро принял из рук иранского коллеги Хасана Роухани на проходящем на венесуэльском острове Маргарита 17-м саммите международной организации.

"Будьте уверены, что руководство, которое вы нам передаете, будет твердо и непоколебимо использоваться в интересах наших народов", - заявил Мадуро на открывшемся заседании лидеров стран - участниц ДН. Венесуэла впервые возглавила организацию, в состав которой входят государства Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. До нее из стран региона в разные годы в ДН председательствовали Куба и Колумбия.

Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году 25 странами, представляет собой неформальное объединение государств, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно- политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей.

На саммит в Венесуэлу прибыли более 10 тысяч участников из разных стран. Тем не менее, как отметил ранее глава Комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Луис Флоридо, в их числе только 11 делегаций высокого уровня.

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