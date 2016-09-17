Иран передал председательство в Движении неприсоединения Венесуэле

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МЕХИКО, 17 сентября. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Председательство в Движении неприсоединения (ДН) до 2019 года перешло к Венесуэле. Эстафету президент южноамериканской страны Николас Мадуро принял из рук иранского коллеги Хасана Роухани на проходящем на венесуэльском острове Маргарита 17-м саммите международной организации.
"Будьте уверены, что руководство, которое вы нам передаете, будет твердо и непоколебимо использоваться в интересах наших народов", - заявил Мадуро на открывшемся заседании лидеров стран - участниц ДН. Венесуэла впервые возглавила организацию, в состав которой входят государства Африки, Азии, Восточной Европы, Латинской Америки и Карибского бассейна. До нее из стран региона в разные годы в ДН председательствовали Куба и Колумбия.
Движение неприсоединения, основанное в Белграде (Югославия) в 1961 году 25 странами, представляет собой неформальное объединение государств, провозгласивших основой своего внешнеполитического курса неучастие в военно- политических блоках и группировках. В настоящее время в него входят 120 государств и 17 стран-наблюдателей.
На саммит в Венесуэлу прибыли более 10 тысяч участников из разных стран. Тем не менее, как отметил ранее глава Комиссии по внешней политике венесуэльского парламента Луис Флоридо, в их числе только 11 делегаций высокого уровня.