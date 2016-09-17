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Кандидат в вице-президенты США Пенс опубликовал данные о своем здоровье

Международная панорама
17 сентября, 20:41 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Врач кандидата утверждает, что Пенс, который является губернатором американского штата Индиана, ведет здоровый образ жизни, не курит, не потребляет алкоголь и занимается спортом
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НЬЮ-ЙОРК, 17 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Майкл Пенс опубликовал справку от врача, в которой приводится информация о его состоянии здоровья. Об этом сообщило агентство Associated Press.

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Как следует из записки, составленной доктором Майклом Баском, 57-летний Пенс находится "в прекрасном состоянии здоровья". Баск, проведя осмотр республиканца, утверждает, что Пенс, который является губернатором американского штата Индиана, ведет здоровый образ жизни, не курит, не потребляет алкоголь и занимается спортом как минимум четыре раза в неделю. Единственным лекарством, которое принимает кандидат, является средство против сезонной аллергии.

При этом, в справке отмечается, что ранее у Пенса был диагностирован рак кожи, и в 2002 и 2010 годах ему успешно удалили несколько злокачественных образований на лице. В 2015 году республиканец перенес операцию по удалению грыжи.

В четверг кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп на одной из телепередач также представил справку от своего врача, утверждав, что он прошел все медицинские тесты, и что здоровье у него очень крепкое.

Вопрос о состоянии здоровья кандидатов на пост президента приобрел особую остроту после того, как демократка Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо во время церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года. Предвыборный штаб сообщил, что у экс-госсекретаря США диагностирована пневмония, в результате запланированные поездки с ее участием были отменены. После трехдневного курса лечения в четверг она возобновила участие в предвыборных мероприятиях.

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Пенс, Майкл (Майк)
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