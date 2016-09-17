Роухани обещал поддерживать Ирак и Сирию в борьбе с терроризмом

ТЕГЕРАН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран будет продолжать поддерживать народы и власти Ирака и Сирии в их борьбе с терроризмом. Об этом заявил на проходящем на венесуэльском острове Маргарита саммите Движения неприсоединения (ДН) президент ИРИ Хасан Роухани, выступление которого распространили иранские информагентства.

По словам президента, международная ситуация вызывает серьезную озабоченность. "Попирание национального суверенитета развивающихся стран происходит под различными предлогами и приобретает разнообразные формы. В последние годы несчастья и трагические события постигли народы Сирии, Ирака, Йемена, Ливии. Деструктивную роль в этом сыграли определенные государства, которые продемонстрировали полную безучастность к бедам и страданиям невинных людей, - отметил он. - Иран был первой страной, которая забила тревогу в связи с распространением терроризма в Сирии, в то время как безответственные силы на Ближнем Востоке снаряжали и обучали экстремистов".

"Исламская Республика будет и в дальнейшем продолжать поддерживать народы и власти Ирака и Сирии в их борьбе с самыми зверскими в мировой истории террористическими организациями. Ни одна страна в нашем регионе не сможет в одиночку справиться с этой угрозой", - указал Роухани. Он призвал "не создавать бесполезные и неэффективные коалиции, а коллективно и искренне вести борьбу с террористами и их пособниками" и выразил сожаление в связи с тем, что к числу последних относятся и "некоторые входящие в ДН государства".

В ходе выступления на саммите Роухани подвел итоги четырехлетнего председательства Ирана в ДН. 17 сентября председательство в этой международной организации, объединяющей 120 государств, перешло к Венесуэле.