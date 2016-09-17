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Роухани обещал поддерживать Ирак и Сирию в борьбе с терроризмом

Международная панорама
17 сентября, 22:12 UTC+3 ТЕГЕРАН /Корр. ТАСС, Константин Казеев
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ТЕГЕРАН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Иран будет продолжать поддерживать народы и власти Ирака и Сирии в их борьбе с терроризмом. Об этом заявил на проходящем на венесуэльском острове Маргарита саммите Движения неприсоединения (ДН) президент ИРИ Хасан Роухани, выступление которого распространили иранские информагентства.

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По словам президента, международная ситуация вызывает серьезную озабоченность. "Попирание национального суверенитета развивающихся стран происходит под различными предлогами и приобретает разнообразные формы. В последние годы несчастья и трагические события постигли народы Сирии, Ирака, Йемена, Ливии. Деструктивную роль в этом сыграли определенные государства, которые продемонстрировали полную безучастность к бедам и страданиям невинных людей, - отметил он. - Иран был первой страной, которая забила тревогу в связи с распространением терроризма в Сирии, в то время как безответственные силы на Ближнем Востоке снаряжали и обучали экстремистов".

"Исламская Республика будет и в дальнейшем продолжать поддерживать народы и власти Ирака и Сирии в их борьбе с самыми зверскими в мировой истории террористическими организациями. Ни одна страна в нашем регионе не сможет в одиночку справиться с этой угрозой", - указал Роухани. Он призвал "не создавать бесполезные и неэффективные коалиции, а коллективно и искренне вести борьбу с террористами и их пособниками" и выразил сожаление в связи с тем, что к числу последних относятся и "некоторые входящие в ДН государства".

В ходе выступления на саммите Роухани подвел итоги четырехлетнего председательства Ирана в ДН. 17 сентября председательство в этой международной организации, объединяющей 120 государств, перешло к Венесуэле.

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