Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно

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ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. ВВС западной коалиции наносили удары к югу от Дейр-эз-Зора, полагая, что атакуют позиции боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а не расположение сирийских войск. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, поступившем в ТАСС.
"Ранее сегодня авиация коалиции нанесла удар к югу от Дейр-эз-Зора в Сирии. Силы коалиции полагали, что они атакуют позиции ДАИШ (арабское название ИГ), за которыми они вели наблюдение в течение длительного времени перед нанесением удара", - утверждают в СЕНТКОМ. Там также отметили, что налеты были "незамедлительно приостановлены", когда командование коалиции "получило от российских представителей информацию, согласно которой попавшие под удар техника и личный состав могли относиться к сирийской армии".
При этом в СЕНТКОМ сообщили, что ранее в этом районе уже проводились бомбардировки. Более того, коалиция, по версии американских военных, "поставила в известность своих российских партнеров о готовящемся ударе". Согласно заявлению, центр проведения операций западных сил "из профессиональной вежливости нередко контактирует" с военными из РФ, согласовывая действия авиации сторон, "хотя нынешний американо-российский Меморандум о взаимопонимании по обеспечению безопасности полетов того не требует".
Представители СЕНТКОМ также заверили, что "силы коалиции не стали бы намеренно наносить удар по известным им подразделениям сирийской армии". Командование группы стран - участниц операции рассмотрит данный случай и его обстоятельства, "чтобы понять, можно ли извлечь из этого уроки".