Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.09:
$ 64.99
€ 73.02
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно

Международная панорама
17 сентября, 23:04 дата обновления: 17 сентября, 23:43 UTC+3
ВВС западной коалиции полагали, что атакуют позиции боевиков ИГ, отмечается в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. ВВС западной коалиции наносили удары к югу от Дейр-эз-Зора, полагая, что атакуют позиции боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), а не расположение сирийских войск. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооруженных сил США, поступившем в ТАСС.

СПЕЦПРОЕКТ
Сирийская рапсодия
Жизнь между миром и войной - в работах фотокорреспондентов ТАСС

"Ранее сегодня авиация коалиции нанесла удар к югу от Дейр-эз-Зора в Сирии. Силы коалиции полагали, что они атакуют позиции ДАИШ (арабское название ИГ), за которыми они вели наблюдение в течение длительного времени перед нанесением удара", - утверждают в СЕНТКОМ. Там также отметили, что налеты были "незамедлительно приостановлены", когда командование коалиции "получило от российских представителей информацию, согласно которой попавшие под удар техника и личный состав могли относиться к сирийской армии".

При этом в СЕНТКОМ сообщили, что ранее в этом районе уже проводились бомбардировки. Более того, коалиция, по версии американских военных, "поставила в известность своих российских партнеров о готовящемся ударе". Согласно заявлению, центр проведения операций западных сил "из профессиональной вежливости нередко контактирует" с военными из РФ, согласовывая действия авиации сторон, "хотя нынешний американо-российский Меморандум о взаимопонимании по обеспечению безопасности полетов того не требует".

Представители СЕНТКОМ также заверили, что "силы коалиции не стали бы намеренно наносить удар по известным им подразделениям сирийской армии". Командование группы стран - участниц операции рассмотрит данный случай и его обстоятельства, "чтобы понять, можно ли извлечь из этого уроки".

Смотрите также

США выступают против публикации соглашения с РФ по Сирии
Рябков: США должны оказать реальное влияние на стороны, не готовые к переговорам по Сирии
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Кризис в Сирии
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
На церемонии прощания с президентом Узбекистана Исламом Каримовым
9
Ислама Каримова похоронили в самаркандском мемориальном комплексе Шахи Зинда
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ВС Сирии: налет ВВС США на Дейр-эз-Зор является открытой агрессией
2
В Бельгии ребенка впервые подвергли эвтаназии
3
Антиигиловская коалиция нанесла удары по сирийским войскам
4
Пентагон: удар коалиции по сирийским войскам был нанесен непреднамеренно
5
Назван предварительный состав сборной Европы на Кубок мира по хоккею
6
Генштаб РФ: США не выполнили ни одного из обязательств по Сирии
7
В Ростове-на-Дону в ДТП с участием маршрутки погиб один человек погиб
Темы дня
Реклама