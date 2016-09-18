СМИ: за местом нанесения удара в Сирии долгое время велось наблюдение

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В Министерстве обороны США "почти уверены" в том, что самолеты коалиции в субботу нанесли удары именно по позициям сирийской армии. В то же время это произошло в районе, за которым длительное время велось наблюдение. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их данным, при нанесении удара были использованы американские разведданные, полученные "в результате поиска потенциальных целей, который проводился в течение нескольких дней".

Сам налет длился около получаса. Как утверждают в свою очередь представители Центрального командования Вооруженных сил США, он был приостановлен сразу же после предупреждения со стороны российских военных о том, что внизу находятся не боевики группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а правительственные силы.

По информации, полученной от сирийского командования в Дейр-эз-Зоре, в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков в свою очередь сообщил, что "в период с 17:00 по 17:50 мск в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор (Сирия) самолетами международной "антиигиловской коалиции" (два F-16 и два A10) нанесено 4 удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящихся в окружении террористических группировок "Исламское государство".

Как заявила в связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, удары ВВС США по сирийской армии позволяют сделать вывод, что Белый дом защищает ИГ. "Если это так, то, возможно, именно поэтому американская сторона не дает согласия на публикацию российско-американских договоренностей по Сирии, - подчеркнула она. - Мы требуем от Вашингтона объяснений - это целенаправленная политика по поддержке ИГ или ошибка".