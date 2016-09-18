Белый дом выразил сожаление в связи с гибелью военных в Сирии

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. В Белом доме выражают сожаление в связи с гибелью сирийских военных после нанесенного западной коалицией в субботу удара в Сирии. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя американской администрации.
По словам источника, Вашингтон "передал слова сожаления" через Российскую Федерацию. Действия западных сил также были названы непреднамеренными.
При этом в Белом доме подчеркивают, что США продолжат следовать условиям соглашения по сирийскому урегулированию, не прекращая при этом нанесение ударов по боевикам группировки "Исламское государство" (ИГ) и сети "Аль- Каида" (запрещены в РФ).
17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов ИГ.