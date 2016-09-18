На Манхэттене прогремел мощный взрыв

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв прогремел в субботу вечером в центральном нью-йоркском районе Манхэттен. Об этом сообщили представители полиции мегаполиса.

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Подразделения правоохранительных органов "выехали по сигналу тревоги после сообщений о взрыве между 23-й улицей и 6-й авеню на Манхэттене", заявил представитель нью-йоркской полиции Питер Дональд. В домах, расположенных рядом с местом происшествия, проводится эвакуация.

По имеющимся данным, инцидент произошел на улице. Причины случившегося пока не ясны. Правоохранительные органы рекомендовали жителям города избегать опасный квартал. Туда направлены машины скорой помощи и пожарные бригады, территория оцеплена.

В результате взрыва пострадали 29 человек. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник полиции мегаполиса Джеймс О'Нил. "При взрыве пострадали 29 человек, один из них получил серьезные ранения", - сказал он. О'Нил также заявил, что на данный момент "точная причина взрыва не установлена".

Версии причины взрыва

Комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв "произошел на улице", а не внутри здания. Он также не стал называть причины взрыва, сославшись на то, что проводится расследование. При этом, по его словам, у властей нет доказательств, что причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. Об этом сообщил телеканал СNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официально эта информация не подтверждена.

СМИ ранее распространили фотографию мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв. Как отмечает СNN, устройство могло быть заложено в нем. Над местом взрыва барражируют вертолеты.

Как сообщили корреспонденту ТАСС очевидцы события, взрыв, прогремевший в субботу вечером в центральном нью-йоркском районе Манхэттен, "напоминал клуб огня".

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

"Это был клуб огня. Люди в основном пострадали от разлетевшихся осколков стекла", - рассказал очевидец происшедшего. Одна из жительниц близлежащих домов сообщила, что слышала один мощный взрыв. "Из того, что я видела, мне показалось, что это был мусорный бак", - сказала она. Непосредственно к месту происшествия журналистов не пускают и предлагают дождаться официальной информации. Несколько улиц города перекрыты. В поездах метро звучат призывы незамедлительно реагировать на бесхозные вещи.

Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега, и сработало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск). Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не нанесено.

Manhattan U/D PHOTOS *Major Explosion* W 23 St & 7th Ave, #EMS Transporting 14 Patients att #BREAKING #NYC @FDNY pic.twitter.com/UEG4BTtpda — NYS Hock (@911fb) 18 сентября 2016 г.

New York Daily News Blast rips through Chelsea street: 'Everybody started running' New York… https://t.co/SvRnwwlEho pic.twitter.com/YdeHjYThPF — US Live News (@USLiveNews) 18 сентября 2016 г.

MORE video, pics from LOUD EXPLOSION in #Chelsea, Manhattan. https://t.co/qm30Tnkhbw pic.twitter.com/c67PRW3YYS — Right Scoop (@trscoop) 18 сентября 2016 г.

I have not idea of what just happened . A huge explosion next to my building in #Chelsea #nyc #manhattan #explosion pic.twitter.com/p71SJDR10Q — Danilo Gabrielli (@DaniloGabrielli) 18 сентября 2016 г.