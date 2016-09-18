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СМИ: Пентагон все еще собирает данные об ударе, нанесенном в Сирии

Международная панорама
18 сентября, 5:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения
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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские военные продолжают сбор информации об ударе, нанесенном в субботу по сирийской армии в Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона.

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По его словам, Министерство обороны США сожалеет о случившемся, особенно о гибели людей, если подтвердится, что западные силы действительно провели эту непреднамеренную атаку. Он также утверждал, что российская сторона не высказывала никакой обеспокоенности после того, как ее поставили в известность об операциях коалиции в данном районе.

17 сентября командование сирийской армии сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

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