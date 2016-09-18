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Постпред США при ООН резко ответила на высказывания официального представителя МИД РФ

Международная панорама
18 сентября, 6:47 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ранее Мария Захарова заявила, что нанесенные в удары по позициям сирийской армии наталкивают на мысль о том, что США на самом деле защищают ИГ
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ООН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр в субботу резко отреагировала на высказывания официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая заявила, что американские удары по сирийской армии позволяют сделать вывод о том, что Вашингтон защищает террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

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"Официальный представитель России, насколько я понимаю, каким-то образом пришла к мысли, что мы являемся соучастниками и даже пытаемся защитить ИГИЛ ("Исламское государство Ирака и Леванта" - прежнее название ИГ), - сказала Пауэр. - В самом деле? Эта группировка обезглавливала американских граждан. Мы руководим состоящей из 67 стран коалицией, цель которой - уничтожить эту группировку".

"ИГИЛ утратило 40% своей территории. Мы относимся к этому серьезно, мы не играем в игры. И этому официальному представителю, который предположил наше соучастие, должно быть на самом деле стыдно", - считает американский дипломат. По завершении своего выступления, зачитанного по бумажке, она отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нанесенные в субботу удары по позициям сирийской армии, которая вела боевые действия против террористов в районе города Дейр-эз-Зор, наталкивают на мысль о том, что США на самом деле защищают ИГ. "Если раньше у нас были подозрения, что таким образом выгораживается "Джебхат ан-Нусра" (запрещенная в РФ организация, впоследствии переименованная в "Джебхат Фатх аш-Шам"), то теперь, после сегодняшних ударов по сирийской армии, мы выходим к страшному выводу: Белый дом защищает ИГ", - сказала она.

По информации, полученной от сирийского командования в Дейр-эз-Зоре, в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. Как заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, своими действиями США нарушили режим прекращения огня, действующий в Сирии с февраля, а также свои обязательства, данные Дамаску, когда начали военную кампанию в арабской стране.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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