Клинтон пообщалась с Бараком и Мишель Обамой в Вашингтоне

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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама и его супруга Мишель переговорили с кандидатом на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон за кулисами собрания организации темнокожих членов Конгресса, которое прошло в Вашингтонском конференц-центре.
"Президент и первая леди провели краткий разговор с (бывшей) госсекретарем Клинтон за кулисами торжественного ужина организации сообщества темнокожих членов Конгресса. Они смогли поговорить в промежуток между выступлениями госсекретаря Клинтон и президента", - сообщил журналистам представитель Белого дома.