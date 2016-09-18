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Клинтон пообщалась с Бараком и Мишель Обамой в Вашингтоне

Международная панорама
18 сентября, 6:47 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Встреча произошла за кулисами собрания организации темнокожих членов Конгресса в Вашингтонском конференц-центре
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ВАШИНГТОН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Президент США Барак Обама и его супруга Мишель переговорили с кандидатом на пост главы государства от демократов Хиллари Клинтон за кулисами собрания организации темнокожих членов Конгресса, которое прошло  в Вашингтонском конференц-центре.

"Президент и первая леди провели краткий разговор с (бывшей) госсекретарем Клинтон за кулисами торжественного ужина организации сообщества темнокожих членов Конгресса. Они смогли поговорить в промежуток между выступлениями госсекретаря Клинтон и президента", - сообщил журналистам представитель Белого дома.

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Персоны
Обама, Барак Обама, Мишель Клинтон, Хиллари
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