Клинтон оперативнее Трампа отреагировала на взрыв в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон оперативнее своего соперника Дональда Трампа отреагировала на взрыв в Нью-Йорке, в результате которого пострадали 29 человек.

"Мы будем знать больше о подоплеке случившегося, как только будут известны факты", - сказала Клинтон в эфире телекомпании СNN.

Реакция ее соперника Дональда Трампа пока не озвучена. Его избирательный штаб молчит, нет информации и в персональном блоге политика в Twitter.

Комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро подтвердил, что взрыв "произошел на улице", а не внутри здания. Он также не стал называть причины взрыва, сославшись на то, что проводится расследование. При этом, по его словам, у властей нет доказательств, что причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Ранее в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега. Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не было нанесено.