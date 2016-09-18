СМИ: не менее 17 солдат погибли при нападении террористов на военнослужащих в Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. По меньшей мере 17 военнослужащих погибли в ходе нападения террористов на расположение пехотного батальона индийской армии в штате Джамму и Кашмир на севере Индии. Об этом сообщает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о девяти погибших военнослужащих.

Нападение произошло рано утром в воскресенье в районе города Ури (округ Барамулла), по предварительным данным, атаку могли совершить боевики, перешедшие на территорию Индии из соседнего Пакистана. Несколько казарм воинской части горят, перестрелка продолжается. По разным данным, уничтожено не менее четырех террористов, которые проникли в расположение батальона. Эта самая кровавая атака террористов на индийских военных за последние несколько лет, отмечает телеканал.

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх созвал срочное совещание по ситуации на севере страны. Глава МВД объявил, что переносит запланированные визиты в Москву и Вашингтон. Ранее планировалось, что Сингх 18 сентября вылетит в Россию, где он намеревался встретиться со своим коллегой Владимиром Колокольцевым. А 26 сентября глава индийского МВД планировал отправиться в Вашингтон на переговоры с министром национальной безопасности США Джеем Джонсоном.

Обстановка в Джамму и Кашмире

В Джамму и Кашмире, единственном штате Индии, большинство населения которого составляют мусульмане, уже два месяца сохраняется напряженная обстановка. После того как 8 июля индийские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров сепаратистской группировки "Хизб-уль- Муджахиддин" Бурхана Музаффара Вани, в штате начались массовые беспорядки, погибли около 80 и пострадали около 10 тысяч человек.

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. Из-за Кашмира произошли две из трех индо-пакистанских войн. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии, Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов.