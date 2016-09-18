Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Взрыв прогремел в субботу вечером в квартале Челси в центре нью-йоркского Манхэттена. Власти мегаполиса не говорят, что послужило его причиной, однако, по данным СМИ, речь может идти о самодельном взрывном устройстве. В результате пострадали 29 человек, жертв нет.

Взрыв в центре города

Взрыв произошел примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья) между 23-й улицей и 6-й авеню. В Челси расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов, поэтому в субботний вечер рядом с местом происшествия было достаточно большое скопление людей.

"Люди, в основном, пострадали от разлетевшихся осколков стекла", - рассказал ТАСС один из очевидцев произошедшего. После взрыва место происшествия было практически сразу оцеплено сотрудниками полиции, а в расположенных рядом домах в целях безопасности провели эвакуацию.

Связи с терроризмом пока не выявлено

Руководитель полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нил, выступая на экстренно созванной пресс-конференции, заявил, что "при взрыве пострадали 29 человек, один из них получил серьезные ранения". Он также подчеркнул, что "точная причина взрыва не установлена".

В генконсульстве РФ в Нью-Йорке ТАСС сообщили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших при взрыве нет.

Как заявил в свою очередь мэр мегаполиса Билл де Блазио, на настоящий момент нет никаких свидетельств, что взрыв является террористическим актом. "Нет никаких свидетельств, что данный инцидент как-то связан с терроризмом" - сказал он. Мэр также добавил, что угрозы безопасности городу нет.

Градоначальник отметил, что "пока слишком рано говорить о причинах взрыва". "Проводится расследование, по результатам которого мы сообщим об этом", - сказал он. Де Блазио также назвал произошедшее "умышленным актом". По его словам, все чрезвычайные службы и правоохранительные ведомства города приведены в полную готовность.

Между тем телекомпания CNN сообщила, что взрыв мог произойти в результате детонации самодельного взрывного устройства. СМИ также распространили фотографию искореженного мусорного бака, в котором, предположительно, произошел взрыв. Агентство Associated Press (AP) в свою очередь сообщило, что устройство могло быть заложено в ящике для рабочих инструментов - рядом с местом ЧП велись строительные работы.

Власти отказываются пока подтверждать любую информацию на этот счет. Однако комиссар пожарного управления Нью-Йорка Дэниел Нигро все же заявил, что взрыв "произошел на улице", а не внутри здания. Он также исключил возможность взрыва бытового газа.

Обнаружено еще одно устройство

Спустя несколько часов после происшествия правоохранительные органы сообщили, что в четырех улицах от места взрыва они обнаружили некое подозрительное устройство. По данным CNN, речь идет о скороварке, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет.

Как отмечает канал, устройство, которое может быть самодельной бомбой, будет доставлено специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс. Вероятно, ее будет сопровождать вертолет.

Взрыв в Нью-Джерси

Утром в субботу в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси также произошел взрыв. В прибрежном городке Сисайд-Парк сработало самодельное взрывное устройство небольшой мощности, собранное из обрезков железной трубы и взрывчатки. Оно было помещено в мусорный бак рядом с местом, где должны были пробегать участники массового забега, и сдетонировало примерно в 09:30 по местному времени (16:30 мск).

Пострадавших при взрыве не было, материального ущерба ближайшим строениям также не было нанесено. Впоследствии власти заявили, что в том же мусорном баке обнаружены "несколько дополнительных устройств", соединенных с взорвавшейся бомбой, однако они не сработали.

После инцидента полиция перекрыла место происшествия и близлежащие улицы, а также объявила эвакуацию около 30 близлежащих домов. В основном, это летние коттеджи, находящиеся на берегу Атлантического океана, по пляжной линии вдоль которого должен был проходить забег. Благотворительное мероприятие, в котором должны были принять участие около 5 тыс. человек, планировалось провести с целью сбора средств для американских военнослужащих, однако из-за инцидента в целях безопасности его отменили.

Саперы обезвредили все несработавшие взрывные устройства, обнаруженные в баке, однако не сообщили об их количестве. Власти также заявили, что провели осмотр окрестностей и не обнаружили никаких других взрывных устройств, кроме упомянутых.

Правоохранительные органы совместно с ФБР начали расследование происшествия, однако подозреваемых по данному делу пока нет. В данном случае власти пока не берутся утверждать, имеет ли это происшествие отношение к терроризму. Однако, как отметил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио, нет никаких свидетельств, что взрыв в Нью-Йорке как- то связан с произошедшим ранее взрывом в штате Нью-Джерси.