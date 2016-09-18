В Берлине начались выборы в земельный парламент

БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Выборы в земельный парламент (Палату депутатов) начались в Берлине, избирательные участки открылись в 08:00 (09:00 мск). Правом голоса в германской столице обладают около 2,48 млн человек.

На как минимум 130 мест в Палате депутатов претендуют 652 представителя 21 партии. Согласно последним опросам общественного мнения, победу на выборах одержит Социал- демократическая партия Германии (СДПГ), которую в Берлине возглавляет нынешний правящий бургомистр Михаэль Мюллер. Социал-демократов готовы поддержать 24% избирателей.

Как ожидается, за партию Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС) - отдадут свои голоса лишь около 17% берлинцев. Таким образом, правящая сейчас "красно-черная" коалиция (СДПГ и ХДС) прекратит свое существование, и для того, чтобы образовать земельное правительство, необходимо будет создавать новый коалиционный альянс. Как считают эксперты, самым вероятным представляется вариант, при котором его в конечном итоге образуют СДПГ, "зеленые" и Левая партия. По данным опросов, последние наберут, соответственно, около 17% и 15%.

Основная интрига заключается в том, сколько получит по итогам голосования партия евроскептиков "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая на прошедших в начале текущего месяца земельных выборах в Мекленбурге - Передней Померании впервые обогнала ХДС. Согласно опросам, она наберет 13-15%, отобрав голоса, прежде всего, у ХДС, и войдет в очередной земельный парламент. Шансы на попадание в Палату депутатов также имеет Свободная демократическая партия Германии (около 5%).

Наряду с земельным парламентом в Берлине также проходят выборы в органы самоуправления административных округов.

Избирательные участки закроются в 18:00 (19:00 мск).