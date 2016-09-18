Юнкер представил "дорожную карту" по европейской оборонной политике

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БЕРЛИН, 18 сентября. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер представил план действий по развитию единой европейской оборонной политики.
"Я вижу три конкретных проекта, на которых мы должны сконцентрироваться в предстоящие месяцы: общий операционный штаб, участие cил быстрого реагирования Евросоюза (EU Battlegroup) в операциях в горячих точках и создание европейского оборонного фонда для развития нашей оборонной промышленности", - сказал он в интервью изданиям Funke Mediengruppe, выдержки из которого сегодня приводит агентство DPA.
По мнению Юнкера, объединение усилий стран-членов ЕС в оборонной политике имеет как политический, так и экономический смысл. Такое сотрудничество позволит экономить от €25 млрд до €100 млрд в год, указал он. Это средства, "которые мы могли бы использовать иначе", считает глава ЕК.
Одновременно он отметил, что создание единой европейской армии - это "скорее замысел не столь близкого будущего". "Пройдет еще много времени прежде, чем мы будем отправлять войска под флагом ЕС или солдат в европейской форме", - сказал Юнкер.