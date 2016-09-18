Найденное в Манхэттене подозрительное устройство вывезено с места происшествия

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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подозрительное устройство, обнаруженное на 27-й улице в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места, где в субботу вечером прогремел взрыв, успешно вывезено с места происшествия.
Об этом сообщили в воскресенье в офисе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.
По данным телекомпании CNN, устройство, как ожидается, будет доставлено специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс.
Ранее СМИ сообщили, что речь идет о скороварке, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет.