Найденное в Манхэттене подозрительное устройство вывезено с места происшествия

НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подозрительное устройство, обнаруженное на 27-й улице в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места, где в субботу вечером прогремел взрыв, успешно вывезено с места происшествия.

Об этом сообщили в воскресенье в офисе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

По данным телекомпании CNN, устройство, как ожидается, будет доставлено специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс.

Ранее СМИ сообщили, что речь идет о скороварке, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет.