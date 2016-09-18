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Найденное в Манхэттене подозрительное устройство вывезено с места происшествия

Международная панорама
18 сентября, 9:56 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков
Как ожидается, оно будет доставлено специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс
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НЬЮ-ЙОРК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Подозрительное устройство, обнаруженное на 27-й улице в центре Манхэттена, в четырех кварталах от места, где в субботу вечером прогремел взрыв, успешно вывезено с места происшествия.

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Об этом сообщили в воскресенье в офисе мэра Нью-Йорка Билла Де Блазио.

По данным телекомпании CNN, устройство, как ожидается, будет доставлено специальной автоколонной на полигон в нью-йоркском районе Бронкс.

Ранее СМИ сообщили, что речь идет о скороварке, из которой торчат провода. К устройству подсоединен сотовый телефон, а вся эта конструкция упакована в пластиковый пакет.

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