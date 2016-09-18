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Эксперт: расследующая крушение польского Ту-154М новая подкомиссия некомпетентна

Международная панорама
18 сентября, 10:43 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Все, что готовит эта подкомиссия, - клевета, заявил экс-глава госкомиссии по расследованию авиапроисшествий Ежи Миллер
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© Ольга Лисинова/ТАСС

ВАРШАВА, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Члены действующей в Польше новой подкомиссии, повторно расследующей крушение под Смоленском президентского авиалайнера Ту-154М, недостаточно подготовлены для этой работы.

Такое мнение высказал в опубликованном интервью информационному порталу "Онет" бывший глава Государственной комиссии по расследованию авиационных происшествий Ежи Миллер, руководивший созданием первого отчета о трагедии 10 апреля 2010 года.

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Авиакатастрофа под Смоленском: расследование причин крушения Ту-154

Комментируя представленные подкомиссией 15 сентября выводы о том, что главной причиной крушения были поломки двигателей и ряда других устройств самолета, якобы произошедшие на высоте 15 метров над землей еще до столкновения с первыми препятствиями, а также обвинения в устранении с записей черных ящиков нескольких секунд, чтобы скрыть информацию об этих поломках, Миллер отметил, что "это ниже всякой критики".

"Либо подкомиссия настолько плохо подготовлена, что в принципе не понимает, как работают записывающие устройства, либо не удосужилась прочитать наш отчет", - отметил он. "Все, что готовит эта подкомиссия, - клевета, вытекающая из злой воли или, хочется верить, небрежности", - добавил эксперт.

Миллер также отверг обвинения в свой адрес в том, что в самом начале расследования этой авиакатастрофы он пытался договориться с российской стороной и сделать отчеты двух стран о трагедии идентичными. Глупостью он назвал и предположения о том, что трагедия стала следствием какого- то заговора.

Катастрофа и ее расследование

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета Ту-154М под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившиеся на борту, в том числе президент республики Лех Качиньский. Расследование обстоятельств трагедии продолжает как прокуратура Польши, так и российская сторона.

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В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Миллера сочла, что причиной произошедшего было "снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг". В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин крушения упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей TAWS.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам очередных парламентских выборов в октябре прошлого года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий. В ходе первого общения представителей этой подкомиссии со СМИ 15 сентября они заявили, что "значительная часть фактов в прежних отчетах (об авиакатастрофе) была фальшивкой".

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Расследование крушения Ту-154М под Смоленском
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